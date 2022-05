Malika Ayane annuncia le date del tour estivo

Malika Ayane torna live con Malika Summer Tour 2022 toccando alcune delle location più suggestive d'Italia e i principali festival italiani: annunciati i primi otto concerti estivi per poter incontrare la cantautrice e godere della sua musica.

Il Malika Summer Tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, è il nuovo viaggio dal vivo di Malika Ayane che vedrà al suo fianco il manager Angelo Calculli dell’agenzia MK3. I primi otto appuntamenti musicali partiranno il 2 giugno da Viareggio (LU) e proseguiranno poi a Scandiano (RE), Napoli, Bard (AO), Castiglione del lago (PG), Matera, Vigevano (PV), concludendosi infine il 15 settembre a Francavilla Fontana (BR).

Ritorna finalmente ad esibirsi live la cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza che, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana. In scaletta non solo i grandi classici dell’artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa, dando un tocco di freschezza alle serate estive. Tutto il resto è un’esperienza da vivere.

In questo viaggio musicale e armonico Malika non sarà sola, ma accompagnata da una band eccezionale composta da Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Searcy Leif alla batteria.





CALENDARIO DATE

2 giugno 2022 || Viareggio (LU) @ Terrazza della Repubblica

19 giugno 2022 || Scandiano (RE) @ Festival Love

21 giugno 2022 || Napoli @ Festa della Musica

24 luglio 2022 || Bard (AO) @ Aosta Classica - Forte di Bard

29 luglio 2022 || Castiglione del Lago (PG) @ Lacustica

9 agosto 2022 || Matera @ SONIC PARK

4 settembre 2022 || Vigevano (PV) @ Estate in castello

15 settembre 2022 || Francavilla Fontana (BR) @ Piazza Giovanni XXIII