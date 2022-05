Nuova offensiva delle forze russe nell'area di Lysychansk e Severodonetsk

KIEV - Combattimenti e raid sono in corso nella zona e nella regione di Kharkiv. Al mattino i russi 'hanno sparato con l'artiglieria alla scuola di Severodonetsk, dove le persone si nascondevano. Più di 200 persone, molti bambini. Tre adulti sono morti sul colpo", afferma, precisando che la polizia della regione di Lugansk sta attualmente cercando di trasportare le persone in un altro rifugio.Intanto i difensori di Azovstal hanno ricevuto da Kiev l'ordine di smettere di combattere. Lo annuncia in un videomessaggio il comandante del battaglioneancora nell'acciaieria dopo che, secondo Mosca, circa in 2mila si sono arresi.L'Onu lancia l'allarme sul rischio che la povertà dilaghi nel Paese invaso.agli studenti: "A Putin ho chiesto pace e ho trovato un muro, con Biden ho avuto più fortuna".