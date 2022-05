Omicidio Ziliani, confessa anche la figlia minore

BRESCIA - Prima è crollato il fidanzato della sorella, Mirto Milani; poi la sorella stessa, la 28enne Silvia. Infine anche Paola Zani, 19 anni, ha raccontato il piano del trio per uccidere la madre, ex vigilessa di Temù, nel Bresciano.La confessione è stata messa a verbale in un lungo interrogatorio nel carcere di Verziano. Con le parole di Paola Zani si completa la confessione del "trio criminale" ritenuto il responsabile dell'omicidio dell'ex vigilessa di Temù.I tre erano stati arrestati a settembre, ma finora avevano scelto la linea del silenzio.