LONDRA - È morto all'età di 60 anni Andy Fletcher, tastierista e co-fondatore dei Depeche Mode. A darne notizia è stata la band senza indicare le cause del decesso che ancora non sono note: "Siamo scioccati e devastati dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro di famiglia e compagno di band Andy 'Fletch' Fletcher".