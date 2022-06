-15% di gas russo verso l'Italia

Gazprom ha annunciato il taglio della fornitura del gas del -15%, senza dare una vera spiegazione. Tale decisione avviene alla vigilia del viaggio del premier Draghi a Kiev, insieme a Scholz e Macron. Nonostante tale decisione, non c'è preoccupazione da parte di Roma e Bruxelles, con il Ministro per la transizione energetica, Cingolani, che tranquillizza: "L'andamento dei flussi di gas è costantemente monitorato in collaborazione con gli operatori e al momento non si riscontrano criticità".