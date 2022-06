Bambina sequestrata nel Catanese

La conferma arriva dalla Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta affidando le indagini ai militari dell'Arma

CATANIA - La piccola ha quasi cinque anni. La procura di Catania ha confermato la scomparsa, ma mantiene il massimo riserbo sulla vicenda. "Siamo in una fase delicata", ha spiegato il procuratore Zuccaro.Persone armate l'avrebbero prelevata mentre era con un familiare. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Mascalucia, dove abita la madre.Sarebbero tre, in particolare, le persone incappucciate, a bordo di un'auto di cui non si conosce targa e colore, ad averla rapita “intorno alle ore 15” di oggi. Lo si legge in diversi post, rilanciati su altrettante pagine Facebook. La notizia, visibile su internet, è anche accompagnata dalle generalità e da una foto della piccola.