Zelensky: "Battaglia per il Donbass tra le più brutali per I'Europa"

KIEV - Il presidente ucraino ammette il "vantaggio significativo dei russi nella quantità di equipaggiamento". Le forze di Mosca intanto avanzano nell'Oblast di Kharkiv.Perla Russia può tagliare il traguardo delle 40.000 truppe perse già a giugno. "In nessun'altra guerra in molti decenni hanno perso così tanto", sottolinea il leader ucraino, accusando i generali russi di considerare il loro popolo come "carne da cannone".Le truppe ucraine sono bloccate a Severodonetsk e "quelle unità militari ucraine che sono lì hanno due opzioni: seguire l'esempio dei loro colleghi e arrendersi, o morire. Non hanno altra opzione". Così in un incontro con la stampa, come riporta Ria Novosti, il vice capo del dipartimento della Milizia popolare della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk. Secondo lui, ieri i soldati delle Forze armate ucraine hanno fatto saltare in aria l'ultimo ponte che collegava Severodonetsk con Lysychansk, e ora non possono lasciare la città.Più di 1.500 civili sono stati uccisi nella sola regione di Kiev durante l'occupazione russa, ad oggi 1.200 corpi non sono stati identificati: si tratta di uomini per il 75%, il 2% bambini e il resto donne. Lo ha detto il capo della polizia nazionale ucraina (Npu)in un'intervista a Interfax-Ucraina."Abbiamo ricevuto segnalazioni da tutto il Paese e aperto un procedimento penale per la morte di oltre 12mila persone trovate soprattutto nelle fosse comuni", ha spiegato, "un gran numero di vittime è stato scoperto in casa, la morte dovuta alle ferite riportate", ma proprio sulle fosse comuni Klymenko ha sottolineato che è troppo presto per parlare di cifre definitive, "perché ogni settimana le forze dell'ordine trovano dei corpi"."A Bucha, Irpin, Gostomel e Borodyanka c'erano molte persone uccise che giacevano per strada: i cecchini sparavano dai carri armati, dai mezzi corazzati, nonostante le fasce bianche che le persone portavano al braccio come aveva imposto i russi", ha aggiunto Klymenko.Intanto gli Stati Uniti fanno sapere che stanzieranno aiuti a Kiev per 1,5 miliardi di dollari al mese per 4-5 mesi.