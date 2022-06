Calcio: il Costarica vola ai Mondiali

(via beIN SPORTS Asia)





Nel secondo tempo al 16’ Contreras del Costarica va vicino al raddoppio. Al 39’ Wood della Nuova Zelanda sfiora il pareggio. La Nuova Zelanda è eliminata. Il Costarica ai Mondiali sfiderà nel Girone E la Spagna la Germania e il Giappone.

Il Costarica vince 1-0 a Al Rayyan lo spareggio con la Nuova Zelanda e si qualifica per i Mondiali del Qatar del 2022. Nel primo tempo al 3’ il Costarica passa in vantaggio con Campbell con una conclusione di destro su passaggio di Bennette. Al 34’ Tulloma della Nuova Zelanda non concretizza una buona occasione.