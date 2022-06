Il Lecce ha acquistato l’attaccante Assan Ceesay di 28 anni nato in Gambia a titolo definitivo dallo Zurigo. Ha firmato per due anni fino al 30 Giugno 2024, con possibilità di rinnovo per l’eventuale terzo anno. Nella stagione che è terminata a Maggio 2022 ha segnato 20 gol nello Zurigo in Svizzera.

Ceesay ha vinto lo scudetto con lo Zurigo. Ceesay è titolare in Nazionale nel Gambia. Ceesay ha detto: “Sono contento di essere a Lecce in Serie A”. L’allenatore del Gambia Tom Saintfiet ha dichiarato: “ Ceesay è alto 1,90 metri. E’ molto veloce in contropiede”.