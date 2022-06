MILANO - Chiara Ferragni sotto il sole di giugno sfoggia un nuovo bikini firmato Calzedonia. Il due pezzi in crochet, già tendenza delle passerelle dell'ultima fashion week, si conferma must have dell'estate. Il mix di tinte calde indossate dalla celebrity, come arancio, giallo e sabbia, risalta a bordo piscina e dà la giusta carica per le vacanze alle porte.

La linea beachwear si abbina alle coloratissime borse realizzate in crochet: le diverse fantasie nelle varianti arancio e azzurro sono perfette per un total look crochet da spiaggia che ci accompagnerà lungo tutta l’estate.