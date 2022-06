Calciomercato: la Juventus Femminile acquista Lineth Beerensteyn dal Bayern Monaco

FRANCESCO LOIACONO - La Juventus Femminile ha acquistato l’attaccante olandese Lineth Beerensteyn 26 anni a titolo definitivo dal Bayern Monaco. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Giocherà con la maglia numero 18. Sarà la prima giocatrice olandese nella storia della Juventus Women.

Ha dichiarato: “ Sono molto contenta di essere arrivata alla Juventus. A Torino per me tutta la società sarà come una grande famiglia “. Ha vinto lo scudetto col Bayern Monaco nel 2020-21 e con l’ Olanda gli Europei nel 2017 che si giocarono in Olanda. In Nazionale inoltre ha ottenuto la medaglia d’argento ai Mondiali nel 2019 disputati in Francia.