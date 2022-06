Libri: 'Freddie - La leggenda non può morire'

BARI - "Fantasia, humour, sentimenti, emozioni, imprevedibilità. Sono questi gli ingredienti principali che compongono il piacevolissimo e gustosissimo cocktail nel primo libro scritto, pensato e voluto fortemente da Marianna. Premetto subito che, da fan incallito e fedele del sempre amato Freddie e dei Queen, non potevo non aggiungere il libro alla mia umile collezione letteraria inerente alla Leggenda.

Già il titolo "La Leggenda non può morire" ha attirato la mia curiosità (anche perché è esattamente il mio pensiero), per cui, senza pensarci due volte, che vada per l'acquisto! E per di più un'autrice italiana! Mi butto a capofitto (Headlong) nella lettura talmente incuriosito ed impaziente: prime sensazioni? Spiazzato, ma piacevolmente. Qui comincia l'inesauribile opera di fantasia dove il nostro sempre amato è sempre con noi e lo dimostra con i suoi desideri, il suo umorismo, il suo essere unico, la sua sensibilità e la sua forza al tempo stesso.

Dico spiazzato perché non aspettatevi il solito documentario letterario sulla sua vita, le opere, etc, niente di tutto ciò, ma preparatevi ad entrare in un mondo, anzi due, strettamente collegati e connessi l'un l'altro: l'aldilà ed il terrestre. Rientreranno in gioco ricordi che ti prendono il cuore, sembra quasi di rivederlo e riascoltarlo, il nostro caro Freddie... Attorniato da fedeli e interessantissimi personaggi di pura fantasia a nomi talentuosi che hanno fatto la storia della musica, il nostro Freddie pensa, respira, vive tra noi, più intensamente e realmente di quanto pensiamo.

Ovviamente il mio commento non ha intenzione di anticiparvi molto sul filone narrativo (oggi si dice "spoilerare"), ma quello che vorrei è attirare il lettore verso una lettura diversa, ad aprire l'animo e ad immaginare la scena leggendo le pagine (sempre attente al minimo dettaglio), vedrete che Freddie è sempre vivo ed è sempre con noi. In fondo in fondo, la Leggenda non può morire (Who Wants to Live Forever).

Concludo invitandovi ad "assaporare" la spassosa intensità (sembra troppo contrastante, vero?), già, perché in questo romanzo, in questa storia, c'è tutto Freddie, con il suo estro, genio e debolezze. Un grandissimo ringraziamento a Marianna che ha scritto con il cuore (ovviamente è subito tangibile il suo amore per la Leggenda), e senza quello non si riesce a metter giù un lavoro coraggioso e brillante come questo. Tanto di cappello e Freddie Forever!". (Marianna Lazzaro)

TRAMA - A 30 anni dalla morte, dopo aver trascorso sei lustri in Purgatorio a scontare le sue colpe terrene ed aver allietato le anime dei penitenti con canzoni, sketch comici e concertini improvvisati, grazie alla mediazione di Elia, suo angelo custode, Freddie riesce a varcare le soglie del Paradiso. Poiché non ha mai trasgredito le regole di espiazione del regno intermedio ed ha aiutato gli altri defunti a varcare le soglie dell’Eden, ha diritto, per una speciale legge di Dio, ad esprimere un desiderio... Chi è Alexandra Cox? Qual è il sogno segreto della grande icona pop-rock, la “regina” delle rockstar? Cosa ci fanno Beethoven, Mozart, Paganini, Jimmy Hendrix, Jaco Pastorius, John Bonham sul palco di Wembley, insieme ai più noti cantanti internazionali viventi?