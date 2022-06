Concerti: alla Biblioteca Metropolitana De Gemmis 'Per non dimenticare'

BARI - Il 7 giugno alle ore 10,30, nella sala della Biblioteca Metropolitana De Gemmis (complesso di Santa Teresa dei Maschi, strada Lamberti 4, nella Città Vecchia), Il Collegium Musicum diretto dal maestro Rino Marrone, nell'ambito della XXVII stagione musicale 2022, in collaborazione con l'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia), comitato provinciale di Bari, e con la partecipazione dello Spi Cgil, organizza il concerto Per non dimenticare, nel quale verranno eseguite musiche di Nicola Scardicchio e Mikis Theodorakis ispirate alla tragedia dell'Olocausto.Nicola Scardicchio “Loro” il piccolo Gregor e la terza posizioneTesto di Cosimo Lerariomonologo per voce recitante, violino, clarinetto e fisarmonica - Prima esecuzione assolutaMikis Theodorakis Mauthausen Cantata (1965)Testo di Iakovos Kambanellis per mezzosoprano e fisarmonicaTiziana Portoghese mezzosoprano e voce recitanteCarmine Scarpati violinoGiambattista Ciliberti clarinettoFrancesco Palazzo fisarmonica