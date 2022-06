Criptovalute: ecco le opportunità da monitorare oggi secondo i migliori influencer crypto

I profili più interessanti su Twitter

I crypto influencer possono utilizzare diverse piattaforme per esprimere il loro punto di vista. Quella più utilizzata è di certo Twitter: sicuramente qualcuno avrà sentito parlare del peso che hanno avuto i tweet di Elon Musk sull'andamento di diverse monete digitali. A gennaio, per esempio, il post in cui affermava di accettare pagamenti in Dogecoin per alcuni accessori della sua Tesla ha fatto schizzare alle stelle la quotazione del token.



Secondo la classifica dei migliori influencer crypto presente sul portale Guidatradingonline.net, un altro profilo Twitter da tenere sempre sotto controllo è quello di CZ, al secolo Changpeng Zhao, il creatore di Binance. Un discorso simile si può fare per Vitalik Buterin, l'inventore di Ethereum. Tra i profili italiani, merita una menzione speciale quello di Criptovaluta.it, su cui è possibile trovare informazioni e consigli molto utili.



Crypto influencer su altre piattaforme: YouTube e Telegram

Lo staff del sito Criptovaluta.it si conferma tra i migliori crypto Influencer anche su un'altra piattaforma, quella di YouTube. Il canale più seguito sull'argomento però è quello di Coin Bureau, che offre ai suoi due milioni e passa di iscritti (ma anche agli altri utenti della piattaforma) una serie di contenuti educativi e formativi. Il canale di BitBoy Crypto si è conquistato una reputazione tale da essere considerato come una delle fonti di notizie più attendibili: nei suoi video si possono trovare news, recensioni e consigli.



Continua poi a crescere il movimento degli influencer crypto anche su Telegram. L'applicazione permette di creare canali in cui possono incontrarsi e interagire tra loro fino a 300.000 utenti. Questa nuova opzione piace tantissimo, come dimostrano i numeri registrati dai canali di DeFi Million, BTC Champ e ICO Speaks. Anche in questo elenco figura Criptovaluta.it, che garantisce un feed di notizie in italiano costante e puntuale.



I consigli degli influencer sulle criptovalute

Seguire gli influencer del mondo crypto può essere un buon modo per restare sempre aggiornati sul mercato delle monete digitali. In alcuni casi, i post di questi “guru” possono essere dei veri e propri market mover: abbiamo già visto cosa è in grado di fare un semplice tweet di Elon Musk (giunto ormai ad un passo dai cento milioni di followers). Ma alla fine l'utente deve usare la propria testa: è sempre necessario avere delle conoscenze adeguate, anche per riuscire a distinguere i consigli dei veri esperti dalle pubblicità più o meno velate dei “semplici” influencer.



In queste ore si intravede un po' di luce sul mercato delle criptovalute dopo un lungo periodo di appannamento. Ancora non si può dire se siamo giunti all'inversione di tendenza, ma la situazione merita di essere monitorata. I riflettori vanno puntati in modo particolare su criptovlaute quali Ethereum, Polygon, Aave, Solana, Bitcoin ed altre realtà emergenti come EOS, REQ, Polkadot, Cardano e Synthetix.

Il dieci per cento delle famiglie europee che navigano su internet ha ammesso di possedere criptovalute: questa percentuale riesce a dare un'idea dell'importanza che stanno rivestendo in questo periodo le monete digitali nelle scelte di investimento delle persone. Stiamo però parlando di un mercato molto volatile, capace di passare nel giro di poco tempo dai suoi massimi di sempre ad uno dei tonfi più clamorosi della sua storia.È uno scenario che si ripete spesso, anche se a volte le cause che lo scatenano possono essere diverse. Anche per questo motivo chi sceglie di puntare sulle criptovalute deve tenersi sempre aggiornato e magari farsi aiutare dai migliori esperti in materia. Per fortuna non è così complicato trovare i consigli dei cosiddetti influencer crypto: scopriamo quali sono i profili da seguire con attenzione e quali sono le opportunità che suggeriscono di cogliere.