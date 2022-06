Il cibo tra proverbi e curiosità

E i proverbi che dicono?

Piglia cibo con misura dai due regni di natura. Cibarsi equilibratamente di piante e di animali e non disdegnare né le une e né gli altri, perché l’unione delle due categorie contribuisce al mantenimento della salute.



Poco cibo e nulla affanno sanità di corpo fanno. La moderazione nel cibo e la mancanza di dispiaceri e di ansie sono la base della salute.



Molto cibo e mal digesto non fa corpo sano e lesto. Molto cibo, mangiato male e in fretta, oppure seguito da stravizi o strapazzi, a lungo andare provoca malanni.



Cibo finito non fa tavola con amici. Quando in una casa manca di che mettere a tavola o comunque le provviste sono scarse, non si crea quel clima di familiarità e allegria di cui la tavola è il centro.



Curiosità

La carne cruda in Italia ha una grande tradizione gastronomica. Il carpaccio, ad esempio, altro non è che una pietanza costituita da sottili fettine di filetto di vitello o di manzo cruda, macerata per breve tempo in olio e limone, condita con sale e scaglie di formaggio grana e servita. Attualmente il carpaccio viene servito come antipasto o secondo piatto, con le fette di carne accompagnate su un letto di radicchi misti o di rucola, condito con scaglie di parmigiano, olio, sale e pepe, e qualche goccia di limone. Oggi il carpaccio si è esteso anche ad altri tipi di pietanze come il pesce spada, il tonno, ecc., ma la carne cotta va preferita a quella cruda, dal momento che offre maggiori garanzie dal punto di vista igienico. Ma vediamo perché si chiama “carpaccio”?



Per “cibo” si intende tutto ciò che si mangia e si beve: c’è il cibo sano, sostanzioso, nutriente, pesante, liquido, ecc., ma c’è anche il cibo per la memoria il cui nutrimento è rappresentato dai libri e c’è quello per l’anima rappresentato dall’Eucaristia.Per alimentazione si intende l’atto di alimentarsi attraverso la scelta e la somministrazione di alimenti. A loro volta i cibi si possono assumere cotti, crudi, liquidi, solidi e, per chi non è in condizioni di alimentarsi naturalmente, si ricorre ad altri sistemi come quella enterale, parenterale.L’alimentazione serve per apportare all’organismo proteine, grassi, carboidrati, vitamine, minerali, fibre e colesterolo. A tal proposito ricordo che Renzo Pellati, specialista in scienze dell’alimentazione ed igiene, ha pubblicato per la Mondadori il testo “Tutti i cibi dalla A alla Z”, ovvero la verità su ciò che mangiamo. L’autore illustra in modo chiaro e comprensibile cosa sono gli antiossidanti, gli alimenti funzionali, i fitosteroli, i fitoestrogeni, l’indice glicemico, i probiotici, le micro-onde, i radicali liberi, i cibi irradiati, la nutrigenomica, gli omega-3 e gli omega-6, offrendo anche al lettore un aiuto per orientarlo nel vasto panorama delle diete e dei prodotti DOP e IGP.