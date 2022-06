Maltempo: esondazioni e centinaia di persone isolate

Le piogge torrenziali che si sono abbattute nelle ultime ore sul Nord Italia hanno causato numerose frane ed esondazioni.Nel Comune di Casalzuigno un torrente è esondato e l'acqua ha invaso alcune case. Sul posto stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco. Nel Lecchese, invece, due alpinisti sono rimasti bloccati in quota in montagna a causa di un temporale: è dovuto intervenire il Soccorso alpino.Per far fronte alle richieste sono stati richiamati in servizio diversi uomini, e sono giunte in supporto alcune squadre dai comandi di Milano e Monza-Brianza.In Lombardia una frazione montana risulta ancora completamente isolata. Diverse le abitazioni allagate in Valle d'Aosta. Danni e disagi anche in Piemonte e Trentino.