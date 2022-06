Industria Felix: la Panbiscò di Altamura tra le 70 imprese pugliesi con migliori performance gestionali e affidabilità finanziaria

Luigi Picerno: «Voglio dedicare questo premio alla mia città ma soprattutto ai miei collaboratori e alla mia famiglia»

ACAYA (LE) - Lo scorso 17 giugno ad Acaya in occasione del 43° evento Industria Felix sono state premiate per migliori performance gestionali e affidabilità finanziaria 70 imprese pugliesi, insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio: 40 dell’agroalimentare, 15 della moda, 5 della comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento, 5 della vitivinicoltura, 4 della ristorazione e 1 del turismo.Tra queste l’altamurana Panbiscò rappresentata ad Acaya dal titolare Luigi Picerno e dai suoi due figli Stella e Nicola.«Voglio dedicare questo premio - ha commentato Luigi Picerno - alla mia città ma soprattutto ai miei collaboratori e alla mia famiglia che quotidianamente contribuiscono alla crescita dell’azienda. Abbiamo portato in questi anni sulle tavole degli italiani il meglio dei prodotti da forno di Altamura e in particolare la “Bruschetta di Altamura” e i “Tozzapane”. Con queste due creazioni ogni giorno chiunque può assaporare un pezzo di Puglia, della nostra Alta Murgia, in pochi minuti, senza rinunciare alla qualità e all’artigianalità, i principali attori dei prodotti del nostro territorio».L’evento di IFM è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università di Bari, Università di Foggia, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton e ITS Logistica Puglia.