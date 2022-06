La storia tra curiosità e proverbi

- La storia è l’esposizione ordinata di fatti ed avvenimenti umani del passato finalizzata ad accertare sia la verità di essi, sia le connessioni reciproche. Il padre della storia, per antonomasia, è considerato lo storiografo greco Erodoto (V sec. a. C.), detto di Alicarnasso.La storia è anche la narrazione in ordine cronologico di fatti d’ordine politico, militare, economico, ecc., seguita spesso da una specificazione che ne limita il campo dal punto di vista cronologico, geografico, religioso, anche con riferimento a singoli eventi storici o a singoli argomenti come la storia medievale, moderna, contemporanea, sacra (quella contenuta nelle Sacre Scritture), ecc.Secondo Edward Kennedy (1932-2009), fratello del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, «Pochi avranno la grandezza di piegare il corso della storia, ma ciascuno di noi può adoperarsi per modificare una piccola parte degli eventi, e nella somma di tutti questi atti sarà scritta la storia dell’attuale generazione».Vi sono espressioni come la solita storia, con riferimento a cosa per lo più spiacevole che si ripete, o una storia di soldi o d’interessi, o a storie di donne. Spesso al plurale ci riferiamo a cosa inventata, racconto bugiardo, fandonia, ecc. Se ci riferiamo alla raffigurazione pittorica o plastica di un fatto, allora diremo pittore di storia o di soggetti storici.Vi sono poi le curiosità storiche come il fatto che Marilyn Monroe e la Regina Elisabetta siano nate nello stesso anno (1926). L’Università di Oxford esisteva già centinaia di anni prima della fondazione dell’impero azteco. L’insegnamento iniziò all’Università di Oxford nel 1096 e si sviluppò rapidamente dal 1167 quando Enrico II proibì agli studenti inglesi di frequentare l’Università di Parigi.Charlie Chaplin e Adolf Hitler nacquero entrambi nel 1889. È interessante notare che Chaplin interpretò Hitler nella Satira del 1940 “Il grande dittatore”. La principessa Diana e Madre Teresa di Calcutta sono morte nel 1997. Anna Frank e Martin Luther King Jr sono nati nello stesso anno (1929). Il Colosseo, celebre anfiteatro romano, è stato terminato nell’80 d.C., più o meno nello stesso periodo in cui sono stati scritti il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli.La storia è maestra di vita. Frase che si ripete allorché, col senno di poi, si riscontra che un fatto è già accaduto con le stesse cause e modalità. Spesso si ripete in latino ‘Historia magistra vitæ’, frase tratta da una più ampia presente nell’opera ‘De Oratore’ di Cicerone.La storia vera la fa chi la racconta meglio. La storia equivale purtroppo a quello che è creduto come vero, perciò chi racconta le cose in modo da essere creduto dai più, quello fa la storia.Beati i popoli che non hanno storia. Perché sono felici. Infatti non hanno battaglie, invasioni, tiranni, rivoluzioni, stragi, sopraffazioni e le altre belle cose che fanno la storia, almeno quella intesa in senso tradizionale ‘dei grandi avvenimenti’.Col se e col ma la storia non si fa. Regola di uso dotto che taglia corto sulle ipotesi che non conducono a nessun risultato.