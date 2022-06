Lucia Mastromarino talento tutto tarantino ospite d’onore al Portofino International Festival

L’evento che partirà il 4 Luglio prossimo e durerà per quattro giorni, vedrà il mezzo soprano ionico duettare con il tenore Fabio Armilato

- Un talento straordinario tutto tarantino destinato a far parlare di sé anche fuori dai confini ionici. Si tratta del mezzo soprano Lucia Mastromarino, che negli scorsi mesi abbiamo potuto apprezzare in eventi di notevole portata tra cui il Taranto Opera Festival. Il 4 Luglio intanto ci sarà il Portofino International Festival, evento di quattro serate dove Lucia Mastromarino canterà assieme al tenore Fabio Armilato.Il 4 luglio avrò il piacere di cantare come ospite d’onore alla prima delle 4 serate del Portofino International Festival che da 6 anni dà lustro e prestigio alla città, ospitando cantanti e musicisti di fama internazionale. Inoltre canterò insieme al grande tenore Fabio Armiliato.Dopo tanti anni passati all’estero è stato davvero emozionante esibirmi a Taranto, dove tutto è iniziato. Molte sensazioni di sono avvicendate nel mio cuore. Ricordi di studio, sacrifici, ma soprattutto sogni.Fin dalla sua prima edizione il Portofino International Festival celebra l’eccellenza artistica con un programma fatto di grande musica e artisti di fama mondiale. Così è stato anche per l’edizione 2021 tra le composizioni del maestro argentino Astor Piazzolla e la pucciniana “Suor Angelica” in un magico allestimento a picco sul mare, in collaborazione con Concertopera Praga. Proprio per l’attenzione che ha verso il bello in tutte le sue forme, la manifestazione portofinense ha voluto creare il Premio Eccellenza. Ma il destinatario è ancora sconosciuto. Sarà una sorpresa.Come già accennato come ospite d’onore duetterò con ì vincitori del concorso Internazionale per cantanti Lirici dedicato al grande baritono “Taddei” come ospite d’onore insieme a Fabio Armiliato.Il Portofino International Festival è un appuntamento in cui la bellezza viene celebrata in tutte le sue forme. Le serate, ambientate nello splendido scenario della Piazzetta di Portofino e in adiacenti location di grande suggestione, vedono coinvolti artisti e interpreti dal grande richiamo mediatico e il coinvolgimento delle grandi personalità della musica, dell’arte, della cultura, della moda e dell’enogastronomia.Si, è la prima volta.Assolutamente sì. Come presidente e fondatrice di Lumia Art Foundation intendo portare avanti progetti che vedono protagoniste le nuove tecnologie e le proiezioni olografiche. Bisogna avvicinare le nuove generazioni alla musica classica con concetti innovativi e accattivanti.Sicuramente la mia prima audizione alla Scala di Milano. E la mia successiva partecipazione come solista nella Madama Butterfly prima e in altre opere dopo.Di non arrendersi mai. Di credere in sé stessi ma soprattutto di avere la pazienza di trovare un bravo insegnante. Di non fermarsi e adagiarsi sul certo ma cercare sempre di evolversi. Non esiste l’insegnante perfetto ma di chiacchieroni purtroppo ce ne sono tanti in questo ambiente e bisogna sapersi difendere.Ho raggiunto il più grande sogno della mia vita: la serenità. Intesa come consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per realizzare i miei sogni. Il sogno non ancora raggiunto? Quello lo tengo stretto nel mio cuore… e chissà.