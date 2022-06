Maltempo, FdI: “Produzioni agricole distrutte in modo irreparabile. La Regione attivi subito le ispezioni, senza perdere tempo”

"Un settore che per la nostra provincia - prosegue la nota - rappresenta un’alternativa alla ‘fabbrica’, che andrebbe sostenuto in maniera continua e ordinaria, figuriamoci in situazioni del genere! Per questo motivo auspico che la Regione Puglia, raccogliendo anche l’appello delle associazioni di categoria, attivi immediatamente prima le ispezioni nei terreni dove ci sono stati i disastri. Prima vengono fatte, prima si potrà attivare la procedura per i risarcimenti.



“Questa volta non si perda tempo”, conclude la nota.



BARI - “Il maltempo che sta flagellando anche la Puglia ha prodotto danni irreparabili anche in provincia di Taranto: numerosi vigneti sono stati distrutti, così come molte fioriture, molti uliveti, piante da frutto e ortaggi a causa di eccezionali grandinate. Chicchi di ghiaccio che sull'agricoltura tarantina sono un masso enorme. Un’agricoltura già più volte provata da allagamenti e avversità atmosferiche. Siamo di fronte, perciò, all'ennesima annata andata in fumo, giornate e giornate di lavoro perse dalla mattina alla sera". Così in una nota il presidente della Commissione criminalità (FdI).