Mosca: "La Lituania revochi il blocco su Kaliningrad o reagiremo"

(Sasa Dzambic Photography/Shutterstock)

KIEV - Alta tensione tra l'Ue e il Cremlino sulla situazione nell'exclave russa incastonata tra Lituania e Polonia. Vilnius ha bloccato il transito delle merci sottoposte a sanzioni da Bruxelles verso Kaliningrad."La decisione è difatti senza precedenti. Viola ogni regola possibile. Capiamo che deriva dalla decisione dell'Unione Europea di estendere le sanzioni al transito delle merci. Crediamo anche che sia illegale", ha dichiarato il portavoce del Cremlino,, secondo la Tass."Il passaggio di terra tra Kaliningrad e la Russia non è stato bloccato: i passeggeri e beni che non sono sanzionati continuano a transitare, la Lituania non ha preso alcuna restrizione unilaterale, applica solo le sanzioni, il resto è solo propaganda". Così l'alto rappresentante della politica estera Uein conferenza stampa. "Controlleremo nuovamente che siamo tutti allineati sulle stesse linee guida, le minacce di risposta della Russia preoccupano sempre", ha aggiunto.