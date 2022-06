TEDxPutignano 2022: 11 voci, 11 storie di desideri per tendere alle stelle

Ispirazioni, suggestioni, contaminazioni, emozioni. Il resoconto della seconda edizione di TEDxPutignano

PUTIGNANO (BA) - Storie di desideri, di sogni, di coraggio. Storie capaci di smuovere coscienze, di far cambiare il mondo. È stato questo TEDxPutignano 2022, l’evento organizzato da Ubuntu e I MAKE andato in scena questo fine settimana al Teatro Comunale di Putignano. Un viaggio tra le tante sfumature e interpretazioni del concetto di desiderio, insieme a 11 speaker che con la forza delle loro idee e delle loro azioni hanno suggestionato e ispirato il pubblico.La serata, magistralmente condotta dall’attrice teatrale Claudia Lerro, è il risultato di mesi intensi di lavoro che hanno portato meravigliosi frutti. «Nonostante siano stati mesi faticosi – commentano le organizzatrici – la soddisfazione è veramente tanta. Al TEDxPutignano 2022 abbiamo parlato di desideri, di sogni, di ambizioni, non solo di quelli propri, ma soprattutto di quelli universali che possono legarci tutti e farci sentire realmente una grande famiglia. Sembra scontato, ma sul palco 11 meravigliose voci sono riuscite a raccontare esattamente questo».11 gli speaker che hanno affrontato da punti di vista differenti il tema del desiderio, filo conduttore di questa seconda edizione di TEDxPutignano. Accompagnando per mano le spettatrici e gli spettatori tra esperienze di vita, sogni, suggestioni. Tra le pieghe del desiderio dove si celano mondi infiniti.Ad aprire TEDxPutignano 2022 il contributo video di Giuseppe Lorusso, fondatore di Ethicare, e il racconto di una storia lunga 7 anni nata da un grande desiderio, quello di avere un figlio. Desiderio che ha portato con sé sofferenza, ma anche speranza e felicità: «trasformare qualsiasi cosa in possibilità di felicità, questo è il dono più prezioso di un bambino». A seguire, alternandosi sul palco, il coreografo e insegnante di danza al The Washington Ballet Mimmo Miccolis ha raccontato di come la danza rappresenti la sua voce nel mondo e di come il suo desiderio, oggi, sia continuare a ispirare le prossime generazioni, portare la vita reale nella danza e dimostrare che la danza ha il potere di cambiare il mondo.Carolina Capria, autrice di libri per ragazzi e ideatrice della pagina Facebook e Instagram “L’ha scritto una femmina” ha portato sul palco una riflessione sulle aspettative sociali che si nutrono nei confronti delle donne. Ogni persona vive la propria posizione nella società come qualcosa di prestabilito, andare oltre, ascoltare e fidarsi della propria voce interiore che ci dice cosa desiderare è quello per cui bisogna lavorare. Perché «l’unica cosa che desiderano le donne è essere libere di desiderare». Partendo da La storia Infinita, l’attrice, drammaturga, regista teatrale, attivista e presidente di Amleta, associazione per il contrasto alle disparità e alla violenza nel mondo dello spettacolo Cinzia Spanò ha portato il messaggio che vedere è potere. «Quello che vediamo ci influenza, ci ispira, genera desideri capaci di cambiare il nostro destino».Non ho desideri, ma sogni. È la premessa di Lorenzo Scaraggi, pugliese per nascita, viaggiatore per vocazione, ideatore del progetto di storytelling digitale @Vostok100k che alla parola desiderio preferisce sogno. «Il desiderio implica l’attesa, il sogno a occhi aperti ti porta a lavorare perché quel sogno tu lo possa realizzare. Noi siamo i nostri sogni, il sogno ti fa viaggiare e se non ti metti in viaggio le cose non accadono». Di desideri materialmente impossibili, interrogandosi se possono essere in qualche modo soddisfatti, ha parlato Marco Buttu, ingegnere all'Istituto Nazionale di Astrofisica che ha preso parte a due spedizioni di nove mesi nell’altopiano antartico. Raccontando delle sue incredibili esperienze che accompagnano i suoi studi sullo stato di sogno e veglia.A TEDxPutignano 2022 il desiderio ha incontrato anche il mondo dell’ecosostenibilità con Silvia Moroni, green influencer ed eco-gastronoma ideatrice di @ParlaSostenibile. Da come impattano le nostre azioni su di noi, sul pianeta e sulle prossime generazioni a cosa possiamo fare per cambiare direzione, oggi “non possiamo più desiderare solo un futuro, dobbiamo desiderare un futuro più sostenibile”.«Il mio desiderio è quello di fermare il bullismo». A parlare è il ventenne Mirko Cazzato, co-fondatore di Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti nato con l’obiettivo di prevenire e aiutare sia chi è vittima di bullismo sia chi lo perpetra. Un’intuizione che nasce da un desiderio, così forte, così sentito, che ha trovato la via per realizzarsi. Del resto, come dice Cazzato, «il desiderio è quel valore aggiunto che ci sprona a raggiungere i nostri obiettivi». Il desiderio è anche «quel frammento di cielo che Dio ha posto dentro di noi e che ci fa aspirare a cose più alte, più importanti, più belle». Sono le parole di Tonio Dell’Olio, attivista per la non violenza, presbitero, giornalista e presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi che ci ha messi di fronte a un’urgenza, quella di desiderare la pace, che si fonda sulla giustizia, sulla non violenza, sull’umanità.Tra gli altri ambiti esplorati da TEDxPutignano 2022 c’è quello dei desideri sessuali. Un terreno affrontato da Morena Nerri, fondatrice insieme a Ivano Messinese di Le Sex en Rose, un blog e una community online che divulga una narrazione positiva e inclusiva della sessualità umana. Sfatando miti e tabù, Morena Nerri ci ricorda che nel viaggio alla ricerca del piacere, desiderare è rivoluzionario. A chiudere la seconda edizione dell’evento putignanese lo speech di Rosy Paparella, formatrice, insegnante, la prima garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Puglia. Sfatando il luogo comune che possiamo desiderare solo se siamo nati dal desiderio dei nostri genitori, ci ricorda che il desiderio si può imparare. «Il desiderio ha intorno una famiglia numerosa, come fratelli coraggio e tempo e come sorelle delle tipe interessanti, la fiducia, la pazienza, l’immaginazione. 