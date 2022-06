Msc Crociere pubblica il rapporto di sostenibilità 2021

GINEVRA - MSC Crociere, nonostante le sfide legate alla pandemia, ha compiuto l’anno scorso significativi progressi in termini di sostenibilità e ieri - in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani - ha pubblicato il Rapporto di Sostenibilità 2021.Il Piano d'Azione per la Sostenibilità di MSC Crociere, sviluppato con il coinvolgimento attivo dei dipendenti e dei partner esterni, stabilisce sei direttrici fondamentali per la compagnia: transizione verso le zero emissioni nette, monitoraggio del consumo di risorse e rifiuti, sostegno per le persone della Compagnia, investimenti nel turismo sostenibile, costruzione di terminal più ecologici e approvvigionamenti sostenibili. Le azioni previste dal piano sono correlate a obiettivi, con target misurabili. Ove possibile, questi sono allineati ai parametri approvati dal settore. Questi sei ambiti chiave rientrano nelle quattro aree di sostenibilità dell'azienda: Pianeta, Persone, Luogo e Approvvigionamento.Il Comitato Consultivo per la Sostenibilità della Divisione Crociere del Gruppo MSC, primo operatore marittimo al mondo di cui il brand MSC Crociere fa parte, presieduto dall’Executive Chairman Pierfrancesco Vago, ha il compito di assicurare la continua applicazione della strategia di sostenibilità e di verificarne i progressi, sotto la guida e il supporto del Team per la Sostenibilità.Linden Coppell, Direttore della Sostenibilità di MSC Crociere, ha aggiunto: "La pertinenza e la rilevanza della nostra Strategia di Sostenibilità e dei piani d'azione sono state confermate attraverso una valutazione dell’impatto che ha richiesto il coinvolgimento dei dipendenti, degli ospiti e di altri importanti stakeholder esterni, i quali sono stati di supporto nell’aiutarci a dare priorità ai nostri obiettivi di sostenibilità. Per ognuno di essi, abbiamo stabilito chiare metriche in base alle quali misurare i progressi compiuti. Nei nostri futuri Report annuali di sostenibilità saremo chiamati a rispondere del raggiungimento dei nostri obiettivi".