TEDxPutignano 2022: il desiderio raccontato Silvia Moroni, Lorenzo Scaraggi, Morena Nerri

PUTIGNANO (BA) - La seconda edizione di TEDxPutignano è sempre più vicina. L’appuntamento con le idee che meritano di essere diffuse farà tappa il prossimo 18 giugno a Putignano, al Teatro Comunale, inaugurando la stagione degli eventi estivi nella città del Carnevale.11 gli speaker che porteranno sul palco idee virtuose, innovative, in grado di generare nuovi mondi possibili. Donne e uomini, pensatori, creativi e innovatori provenienti da tutta Italia che condivideranno esperienze e idee sul tema del Desiderio.Del desiderare un mondo più sostenibile parlerà nel suo speech Silvia Moroni. Green Influencer ed eco-gastronoma, ha creato @ParlaSostenibile con cui, attraverso parole e immagini, vuole aiutare le persone a diventare più sostenibili. Sul suo canale Instagram oscilla tra un “pippone” alla più semplice azione del quotidiano, indagando la sostenibilità da tanti punti di vista. Ironica e creativa, ha una passione enorme per le tematiche ambientali (e sociali) e per il cibo, quello “buono, pulito e giusto”. Si definisce vera, idealista e giustamente folle da provare a cambiare le cose. Perché essere sostenibili non è una moda né una scelta: è una necessità.Dal futuro più sostenibile al coraggio di prendere il proprio cuore e lanciarlo oltre l’orizzonte, ogni volta sempre più lontano. Di vivere e realizzare i propri sogni, come il viaggio permette di fare. È la storia di Lorenzo Scaraggi per TEDxPutignano 2022. Pugliese per nascita, viaggiatore per vocazione, Lorenzo Scaraggi muove i primi passi nel mondo del giornalismo poco più che adolescente. Mentre studia scopre il mondo, in bici, a piedi, spuntando passaggi al papà durante viaggi di lavoro. Diventa un giovane appassionato e curioso di cimentarsi anche in nuove forme di narrazione. Scopre la fotografia da autodidatta, e la sceglie come personale codice di comunicazione per raccontare il mondo, la guerra, i luoghi, l’anima delle persone. Naturale evoluzione della fotografia è la scoperta del video reportage con cui ha raccontato e continua a raccontare i suoi viaggi e gli incontri a bordo di un vecchio camper del 1982, il Vostok: il mezzo che ha dato il nome al progetto di storytelling digitale @Vostok100k. Da questo continuo errare, alimentato dal desiderio di conoscenza e scoperta, spinto dalla curiosità, sono nati documentari e progetti editoriali e una serie di sogni e idee che non vedono l’ora di diventare materia.Desiderio è anche ricerca del piacere, che ci può traghettare verso uno stato di appagamento e di benessere. In un’ipotetica gerarchia di desideri, quelli più inconfessabili sono i desideri sessuali, spesso repressi in nome di una moralità. Rimettere la persona al centro della sessualità, silenziare il rumore di fondo delle aspettative sociali, del giudizio morale e restituire voce al desiderio sarà il filo conduttore dell’intervento di Morena Nerri a TEDxPutignano 2022. Morena Nerri è fondatrice, insieme a Ivano Messinese, di Le Sex en Rose: un blog e una community online che divulga una narrazione positiva e inclusiva della sessualità umana, che incoraggia la ricerca del piacere come punto centrale di una vita sessuale consapevole, sana e appagante. È coautrice di Sex Toys. Alla Scoperta degli oggetti del piacere (Odoya, 2020).A TEDxPutignano 2022 si parlerà anche di femminismo con Carolina Capria, ideatrice della pagina Facebook e Instagram “L’ha scritto una femmina” con cui promuove la letteratura femminile e abbatte pregiudizi e discriminazioni di genere. Autrice di libri per ragazzi, debutta nel 2011 con il romanzo Quattro amici online a cui sono seguiti Quasi fratelli, Nel mondo di piccole donne e La circonferenza di una nuvola. Insieme a Mariella Martucci è autrice di numerose opere tra cui La banda delle polpette, Jo Corallina, Berry Bees e Femmina non è una parolaccia. Nel 2021 ha pubblicato il saggio Campo di battaglia.A coniugare il tema del Desiderio col mondo della formazione sarà Rosy Paparella. Formatrice e insegnante, è stata la prima garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Puglia. Negli anni ha promosso numerose esperienze associative e culturali centrate sul contrasto alle discriminazioni e alla violenza su donne e bambini e sull’educazione alla pace e alla non violenza. Sempre con uno sguardo sulla costruzione di legami sociali e di alleanze tra generi e generazioni. Oggi collabora con l’associazione Sud Est Donne per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e cura la supervisione dell’equipe multidisciplinare antiviolenza nei territori del nord barese.Insieme a Silvia Moroni, Lorenzo Scaraggi, Morena Nerri, Carolina Capria e Rosy Paparella, il 18 giugno a TEDxPutignano sul tema del Desiderio anche Giuseppe Lorusso (fondatore di Ethicare), Tonio Dell’Olio(attivista per la non violenza, presbitero e giornalista), Mirko Cazzato (co-fondatore di Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti), Marco Buttu (ingegnere all’Istituto Nazionale di Astrofisica), Mimmo Miccolis (coreografo e insegnate al The Washington Ballet) e Cinzia Spanò (attrice, drammaturga, regista teatrale, attivista e presidente di Amleta).TEDxPutignano è patrocinato dal Comune di Putignano. Partner dell’evento Marker ADV, BCC Putignano, NaturaSì/La Biottega BenefitBiglietti disponibili su bit.ly/tedxputignano2022_ticket