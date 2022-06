Palinsesti Mediaset 2022, Pier Silvio Berlusoni: "Barbara D'Urso è riconfermata''

MILANO - La regina del pomeriggio di Canale 5 è stata riconfermata. Pier Silvio Berlusconi spazza via le fake news che volevano fuori da mediaset, Barbara D'Urso. Barbara D'Urso assolutamente rinnovata. Il contratto scadeva a dicembre ed è stato rinnovato per le prossime stagioni. Rifarà Pomeriggio 5. E siccome è una professionista che ha migliaia di ore di volo, intese come diretta totale, sicuramente avrà anche degli altri programmi", commenta l'amministratore delegato di Mediaset.