Play Off, Serie C: il Palermo vince 1-0 a Padova

FRANCESCO LOIACONO - Nella finale di andata dei Play Off di Serie C il Palermo vince 1-0 all’ “Euganeo” con il Padova. Nel primo tempo al 6’ Ronaldo dei veneti non concretizza una buona occasione. All’11’ i rosanero siciliani passano in vantaggio con Floriano con una conclusione di destro su passaggio di Valente.

Al 25’ Brunori del Palermo va vicino al gol. Al 30’ Chiricò del Padova di testa non riesce a schiacciare in porta. Nel secondo tempo al 22’ Luperini dei siciliani con un tocco al volo colpisce il palo. Al 29’ Ajeti del Padova sfiora il pareggio. Successo importante del Palermo. La finale di ritorno si giocherà Domenica 12 Giugno alle 21 al “Barbera” di Palermo. Ai rosanero siciliani basterà un pareggio per essere promossi in Serie B. Il Padova dovrà vincere con due gol di scarto.