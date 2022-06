“Regalati un sorriso”, le tante facce dell’inclusività

Franco Oppini, Vittorio Hamarz, Edoardo Velo, Domenico Fortunato, Ciro Esposito, Raffaello Balzo,

Fabio Fulco, Ninetto Davoli, Mario Ermito, Stefano Pantano, Livio Kone, Diego Tavani, Thomas Grazioso, Ludovico Fremont, Giorgio Cantarini.



Allenatore

Andrea Agostinelli, vice allenatore Massimo Mattei. Presidente Nazionale Attori Domenico Fortunato, Direttore Generale Livio Lozzi.



Formazione ANPIS "Associazione Nazionale per l'inclusione Sociale: Visi, Giannini, Grelloni, Nicolardi (Alessano), Manoni, Andreoni, Romano (Alessano), Bachiorri, Scumaci Romano, Pirone, Errico, Palmieri (Alessano), Scarfato, Di Nunno (Alessano), Precius, Pallotta, Trabolotti, Zizzari (Alessano), Cesaretti, Cesarini, Strazzella, Nappi, Ferrante, Natali, Franchina, El Hadi, Besnik, Paolini, Bughi.



Allenatore: Nazareno Principi. Vice Allenatore

Emiliano Serpola. Responsabile Nazionale delle manifestazioni sportive Daniele Piscopello. Presidente Anpis Roberto Grelloni.



MACERATA - E’ finita 6-5 per la nazionale di calcio degli attori. Partita equilibrata allo stadio di Macerata, che i ragazzi dell’Anpis (Associazione Nazionale Inclusività Sociale nel primo tempo stavano addirittura vincendo per 3 a zero.Ma quel che conta, alla De Coubertin, è partecipare, sotto il segno dell’inclusività e della socialità delle persone diversamente abili giunte da tutta Italia nelle Marche.E riunite sotto una bandiera della pace lunga ben 11 metri, dono della prof, Chiara Vantaggiato (dirigente scolastico dell’IISS “Salvemini” di Alessano, Lecce).Un viaggio iniziato oltre un anno fa proprio nel paese del venerabile Tonino Bello (dalla sua tomba monumentale) e che sinora aveva toccato numerose località italiane, fra cui il Monte Bianco (Val d’Aosta), la Campania (Baia Domizia) e, appunto, Macerata per “Regalati un sorriso”.Erano presenti numerose personalità della politica e lo spettacolo, fra cui: Anna Bonfrisco(parlamentare europea), Alferio Canesin (assessore allo sport di Macerata), Clemente Rossi (assessore lavori pubblici di Falconara), Mirko Bilo' (Consigliere Regione Marche), Roberto Grelloni (presidente Anpis), Gianluca Brilli (coordinatore regionale Anpis Marche).E numerose Associazioni Anpis: per le Marche Alpha Pesaro, Coop Santa Maria delle Rose di Fabriano, Centro Salute Mentale di Falconara e Solidalea Ancona. Per l' Umbria:A.S. Fuorigioco e A.S. Peter Pan di Perugia. Per la Lombardia: A.S. Lottovolante di Bergamo. Dal Salento: A.S.D. L'Adelfia di Alessano.Formazioni, Nazionale Attori: