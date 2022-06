Rfi, comuni di Bari e Noicattaro: apre al traffico stradale del sottovia di Coppa di Bari

BARI - Da oggi auto e pedoni potranno utilizzare il sottovia di via Coppa di Bari a Bari Torre a Mare. Realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), il sottovia ha una carreggiata larga 7 metri ed è dotato di marciapiedi laterali e completo di viabilità e impianto di illuminazione.Presenti all’inaugurazione questa mattina, il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, il Vicesindaco di Noicattaro, Nunzio Latrofa, e il responsabile della Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale Bari di RFI, Giuseppe Macchia.Il sottovia di Via Scizzo a Noicattaro sarà aperto a fine anno: qui sono in corso i lavori per la realizzazione della rampa di accesso al sottovia lato Bari e altre opere accessorie (bitumazione e impianto di illuminazione).L’investimento da parte di RFI per entrambi i sottovia ammonta a circa 8 milioni di euro.La chiusura dei passaggi a livello contribuisce a migliorare i livelli di affidabilità del traffico stradale e ferroviario.