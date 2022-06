Serie A: il Lecce debutta al Via del Mare con l'Inter

I nerazzurri saranno tra le squadre favorite per lo scudetto. Il tecnico Marco Baroni confermato dopo la promozione in Serie A del Lecce, cercherà di raggiungere la salvezza in una stagione abbastanza insidiosa per i giallorossi pugliesi. Da decidere se questa gara si disputerà come anticipo o eventuale posticipo.

Oggi è stato sorteggiato il calendario del campionato di Serie A. Nella prima giornata il 14 Agosto il Lecce sfiderà al “ Via del Mare” l’Inter. Per i salentini sarà un debutto molto difficile contro una squadra di grande prestigio. Il match garantirà un notevole incasso alla squadra salentina. Il Lecce ritornerà nella massima serie dopo tre anni.