Esercito e Avis Puglia insieme per il dono della vita

L’evento



Finalità

L’importante giornata dedicata alla donazione nasce con l’obiettivo di consolidare la decennale sinergia tra la Brigata Pinerolo e la più importante associazione del dono del sangue in Italia che, storicamente, opera sul territorio dal 1950, in particolare in Puglia con le sue 122 sedi territoriali. Da sempre, infatti, con cadenza periodica vengono organizzate raccolte di sangue nelle caserme. L’obiettivo dell’evento sposa in pieno questa tradizione estendendola, questa volta, alla società civile. L’evento del 30 giugno, dunque, sarà aperto non solo ai militari ma anche a tutti coloro che vorranno condividere il più grande atto di vita e d’amore che può salvare se stessi e gli altri. A partire dalle 8 del mattino le autoemoteche, allestite nelle piazze individuate per l’evento, saranno a disposizione per accogliere civili e militari pronti a donare il sangue. E’ la prima volta che in Puglia viene organizzata una donazione simultanea che si svolgerà nello stesso giorno e nella stessa ora in sei città della Regione.



Mezzi, personale militare e volontari

All’evento parteciperanno:



- Avis Puglia;

- Comando Brigata Pinerolo e il proprio Reparto Comando e Supporti Tattici con sede a Bari;

- 9° reggimento fanteria “Bari” con sede a Trani;

- Reggimento Cavalleggeri di Lodi (15°) con sede a Lecce;

- 7° reggimento bersaglieri con sede ad Altamura;

- 82° reggimento fanteria “Torino” con sede a Barletta;

- 21° reggimento artiglieria “Trieste” con sede a Foggia;

- 11° reggimento genio guastatori con sede a Foggia;

- Reggimento Logistico Pinerolo con sede a Bari.



“Organizzare un evento unico di questa portata nel nostro territorio insieme con la Brigata Pinerolo per noi è motivo di orgoglio – spiega Nicola Iacobbe, presidente di Avis Comunale Bari in qualità di referente del comitato tecnico organizzatore – siamo convinti che iniziative di questo genere segneranno un punto fermo per consolidare il rapporto con i nostri militari ma soprattutto per dare un segnale forte di partecipazione e solidarietà alla società civile. Come sempre siamo convinti che i militari faranno la loro parte ma questa volta l’appello è rivolto ai cittadini. Grazie al sostegno delle istituzioni siamo riusciti a mettere in piedi un evento dalla portata unica ed esclusiva in un territorio che non fa mai mancare la sua concreta presenza. Quindi, anche in questa occasione siamo certi che i baresi accoglieranno l’invito d’amore perché può davvero salvare la vita”.

Promuovere la cultura della donazione e l'importanza di stili di vita sani, responsabili e solidali in favore di chi, per vari motivi, necessita di sangue, rappresenta un impegno concreto da parte dei soldati e della popolazione sempre uniti per il bene della comunità.La raccolta di sangue avrà luogo giovedì 30 giugno a partire dalle ore 8 nelle seguenti città:- Bari: piazza della Libertà;- Foggia: Piazza Cavour;- Lecce: piazza Libertini;- Barletta: Litoranea di Levante;- Trani: piazza Marinai d’Italia;- Altamura: via Ottavio Serena