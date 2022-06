Serie B: Davide Dionigi nuovo allenatore del Cosenza

(via Brescia Fc)





Dal 10 Dicembre 2020 al 3 Febbraio 2021 è stato per 10 partite il tecnico del Brescia in Serie B. Dal 2010 al 2012 ha allenato in Puglia il Taranto in Serie C. Con gli jonici riuscì a qualificarsi per i Play Off. Dionigi ha detto: “Arrivo a Cosenza con molta umiltà. Conto molto sul sostegno dei tifosi”. L’obiettivo della squadra calabrese sarà la salvezza.

- In Serie B Davide Dionigi 48 anni è il nuovo allenatore del Cosenza. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Nella stagione la cui fase regolare si è conclusa il 6 Maggio 2022 prima che si disputassero i play off e i play out, Dionigi è rimasto disoccupato.