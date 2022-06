'Truck Banca del Cuore 2022': da domani le limitazioni alla circolazione

Nel corso dell’iniziativa i cittadini verranno sottoposti gratuitamente ad elettrocardiogrammi e altri esami diagnostici.Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione dalle ore 10 di oggi fino alle 13 del 20 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su piazza Libertà - lato prospiciente piazza Massari - esclusivamente per le due file di stalli di sosta compresi tra il parcometro e il palazzo della Prefettura.Inoltre fino alle ore 20 del 20 giugno, È CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - piazza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della fondazione per il tuo cuore - HFC onlus, con portata superiore a 3,5 t.Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito di Banca del Cuore