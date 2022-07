A Lecce GreenGraffiti per promuovere la miniserie Ms.Marvel

LECCE - Lo scorso 8 giugno sulla piattaforma Disney+ è avvenuto il lancio ufficiale della miniserie Ms. Marvel, la storia di un’adolescente americana di origine pakistane che scopre di avere incredibili superpoteri.

Si tratta della presentazione al pubblico di un nuovo personaggio del mondo Marvel Comics, che Disney ha deciso di supportare con una campagna di comunicazione su scala nazionale sviluppata attraverso GreenGraffiti: uno strumento colorato e innovativo che si sposa perfettamente con i gusti dei fan della MCU (Marvel Cinematic Universe), già utilizzato in passato per altre pellicole come Black Widow, Hawkeye, Loki, etc.

I GreenGraffiti sono infatti installazioni pavimentali realizzate sulla superficie dei marciapiedi con una pittura naturale a base yogurt, gesso e cellulosa, e rimovibili con un semplice getto d’acqua ad alta pressione. Una soluzione smart e sostenibile che ammicca al mondo della street art e che si presta perfettamente a parlare con un pubblico giovane ed attento all’ambiente.

La campagna Ms. Marvel rappresenta la prima attivazione di questo tipo sul territorio leccese e rientra nell’accordo sviluppato dal Comune di Lecce con l’agenzia di comunicazione Jungle, che ha portato nei mesi scorsi alla realizzazione di alcune campagne gratuite sui principali marciapiedi della città, legate ai temi della sensibilizzazione e della sicurezza stradale.

I graffiti sono stati realizzati sabato 23 luglio e verranno interamente rimossi entro il 4 agosto, lasciando le superfici della città ancora più pulite.