A Molfetta lo spettacolo ispirato a "The greatest showman"

- L'associazione culturale "Ananke" promuove, a Molfetta, corsi di teatro e musical per ragazzi e adulti, avvalendosi di insegnanti specializzati nelle discipline della recitazione, dizione, canto, danza, tip tap e storia del teatro. Il 29 luglio, alle 21, all' anfiteatro di Ponente di Molfetta, andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo "Milioni di Sogni", ispirato al celebre film "The greatest showman".Talentuosi performers, tra cui alcuni biscegliesi, si esibiranno dando prova delle loro abilità artistiche, raccontando la storia della nascita del circo Barnum, attraverso l'ambizione di un uomo di grande fascino.Un inno alla diversità, al coraggio di abbracciarla, alla volontà di non lasciarsi abbattere da chi pensa che " diverso" sia sinonimo di " inferiore" o peggio ancora "sbagliato". Un musical esplosivo con la direzione musicale di Annalisa dell' Aquila, le scenografie digitali di Maurizio Palmiotti (Bisceglie), le coreografie di Valentina Ragno e la regia di Mara Angeletti e del biscegliese Sabino Di Tullio.