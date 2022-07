Facoltà di Medicina: prosegue l’impegno per il Corso universitario di Taranto

TARANTO - Si affina il percorso della Scuola di Medicina di Taranto. Le ultime iniziative messe in campo, infatti, prevedono l’avvio delle clinicizzazioni, con la definizione delle strutture che ospiteranno gli studenti a partire dal terzo anno di Medicina e gli specializzandi. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano per Taranto.Si tratta di nuovi sviluppi necessari al completamento di un Corso di Laurea molto complesso, quale è quello che formerà i futuri Medici, di cui abbiamo tanto bisogno.Un lavoro iniziato nel 2019, assieme al Presidente Emiliano, anche dal sottoscritto, prima nelle vesti di assessore regionale tarantino ed ora come consigliere del Presidente della Regione Puglia, che continua con sinergia con ASL e Comune di Taranto, Università “Aldo Moro”, per dare il meglio al territorio in termini di cure ai pazienti e di alta formazione per gli studenti.Il nuovo assetto prevede la collaborazione tra le strutture ospedaliere e quelle universitarie in ben sette discipline: medicina, chirurgia, ginecologia, pediatria, ortopedia, nefrologia e oncologia. Più ampio campo verrà offerto con la messa in esercizio del nuovo ospedale “San Cataldo” che permetterà di accrescere le aspettative per il territorio jonico del Corso di Laurea in Medicina di Taranto.