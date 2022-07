Aerospace Info Day a Bari il 14 luglio: giornata formativa sulle opportunità di finanziamento previste nell'aerospaziale

Prendono parte al Panel Istituzionale:





Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico e Politiche Giovanili Regione Puglia,

Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia,

Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia,

Giuseppe Acierno, presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale pugliese,





A seguire, una sessione di domande e risposte moderata da Vito Bavaro, dirigente Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali Regione Puglia.



Al panel tecnico interverranno:







Introduzione dei finanziamenti a gestione diretta

Andrea Croci, Responsabile programmi UE - Ufficio Bruxelles AIAD

Presentazione Work Programme di European Defence Fund

Augusto Cramarossa, Esperto della Delegazione nazionale del Comitato di programmazione Horizon Europe - Le opportunità di finanziamento per il settore aerospaziale nel programma Horizon Europe

Flavio Fusco, CT&IO Projects Office & Grants Aerospace - L’esperienza di Leonardo



BARI - Si terrà il 14 luglio 2022 a partire dalle ore 10:00 “Aerospace Info Day”, giornata informativa per offrire una panoramica sulle opportunità di finanziamento previste dai programmi Horizon Europe, Space ed EDF nel settore dell’aerospazio a finalità civile e difesa.L’evento organizzato dal Dipartimento dello Sviluppo Economico con il supporto della Delegazione regionale a Bruxelles e di esperti si svolgerà presso la Sala 1 del Padiglione n.152, Lungomare Starita 4, Fiera del Levante (Bari).L’aerospazio per la Regione Puglia continua a costituire un settore strategico nel processo di innovazione e di sviluppo del territorio.In accordo con gli obiettivi di SmartPuglia 2030, strategia di specializzazione intelligente, intende proseguire e rafforzare le iniziative a supporto dell’ecosistema regionale che già si caratterizza per essere fortemente integrato, cooperante e interconnesso, sia a livello nazionale che internazionale.Saranno coinvolte Confindustria Puglia e il Distretto Tecnologico dell’Aerospazio.