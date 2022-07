Nuova Fiera del Levante è tra gli 'Italy’s Best Customer Service 2022/2023'

BARI - La Nuova Fiera del Levante srl è tra gli “Italy’s Best Customer Service 2022/2023” e si attesta al secondo posto nella classifica “Fiere”. Oltre 2800 i concorrenti presi in esame. A dirlo è una ricerca del Corriere della Sera e Statista. La partecipata di Camera di Commercio di Bari e Bologna Fiere spa, nel posizionamento segue il Vinitaly.“E’ una grande soddisfazione per La Nuova Fiera del Levante e desidero ringraziare chi ci segue ed interagisce costantemente con noi. – afferma il Presidente Alessandro Ambrosi - La comunicazione e la narrazione con cui ci siamo presentati dal 2018 ad oggi, si basa per davvero su un confronto ed un collegamento diretto con i nostri utenti. Così, dopo questo riconoscimento, siamo ancora più motivati nel voler andare avanti su questa strada e – naturalmente - fare del nostro meglio per migliorare i servizi offerti. Portare all'attenzione del grande pubblico prodotti di qualità, è il nostro obiettivo principale. Se poi del nostro territorio, lo dico con un pizzico di campanilismo, beh si, siamo ancora più felici”Nella sua prima edizione, "Italy’s Best Customer Services 2022-2023", ha individuato i 522 brand con il miglior servizio clienti, fotografando una platea delle aziende che in Italia sono più «amiche» dei clienti, ovvero che offrono un servizio di alta qualità all’interno del loro mercato.La graduatoria è stata realizzata da L’Economia de “Il Corriere della Sera” con Statista, società internazionale di ricerca e analisi, attraverso il portale di business intelligence Statista.com.Si è partiti da una lista di quasi 200 categorie, per ognuna delle quali sono stati individuati i concorrenti principali, scelti sulla base del numero di clienti, della popolarità e della rilevanza geografica. Ne è risultato un elenco di circa 2.800 concorrenti che è stato sottoposto alla valutazione di circa 16 mila consumatori in Italia.La valutazione si è basata sulla disponibilità a raccomandare il servizio e su criteri quali: la disponibilità del servizio, l’orientamento al cliente, la competenza professionale, la qualità della comunicazione, la varietà delle soluzioni offerte. Ogni concorrente è stato valutato in questi 6 aspetti su una scala da 0 a 10.I vincitori hanno ottenuto un punteggio finale medio di 8,14 punti su dieci e Nuova Fiera del Levante ha raggiunto un punteggio di 7,89. Il punteggio più alto se l’è aggiudicato la casa di auto coreana Hyundai insieme alla catena di cosmetici naturali Lush! con 9,1.