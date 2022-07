Bari: nel giardino della Biblioteca dei Ragazzi una serata musicale aperta a tutti con “Big little Band” in concerto

BARI - Nell'ambito di “Estate leggerà 2022”, il programma di contrasto alla povertà educativa dei minori promosso dall’assessorato comunale al Welfare, si terrà domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 20.30, nel giardino della Biblioteca dei Ragazzi[e] a parco 2 Giugno, il concerto della “Big little band” composta da musicisti in erba e band giovanili dell’Orchestra Music Hub della scuola di musica Napolitano.

Una serata all’insegna del talento giovanile, con musiche che spazieranno dal classico al pop e al rock. Ogni band sarà introdotta da brevi reading a cura delle bibliotecarie della Biblioteca dei Ragazzi[e].

Il prossimo appuntamento in programma è per mercoledì 13 luglio, alle ore 18, nel Planetario di Bari, con l’evento “Ti racconto le stelle” che condurrà i partecipanti in un viaggio tra le stelle e i miti alla scoperta dei nomi e delle caratteristiche delle divinità greche.

Il programma completo delle oltre 300 iniziative organizzate nell’ambito di “Estate Leggerà” è disponibile a questo link.

Sempre nel giardino della Biblioteca dei Ragazzi[e], fino al 4 settembre, “Agorà” propone attività educativo-culturali, ludico-ricreative, ambientali e psico-fisico-energetiche per bambini/e dai 3 anni in su e le loro famiglie, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con una sospensione dall’8 al 20 agosto per le ferie estive.

Tra le attività previste:

• “Inventare, costruire, giocare” ogni lunedì e mercoledì alle 17.30;

• “Ortobimbo” con l’allestimento e la cura dell’orto estivo ogni giovedì alle 18;

• “Namastè yoga” per i piccoli, tutti martedì di luglio alle 18;

• “Alberi parlanti”, con letture ad alta voce sotto gli alberi, ogni venerdì alle 18.





“Estate leggerà 2022” è promosso dall’assessorato comunale al Welfare e gestito dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] della cooperativa sociale Progetto Città in collaborazione con le organizzazioni che fanno parte delle reti cittadine Bari Social Book e Bari Social Summer.





Per maggiori informazioni è possibile scrivere a estatebibliotecaragazzi@gmail.com.