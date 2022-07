“Borgo in Scena”, il 9 luglio a Specchia (Le)

BARI - L’Associazione socio-culturale Thymòs Accademia, con il contributo del Consiglio regionale della Puglia, presenta a Specchia, la terza edizione della rassegna musico-teatrale “Borgo in Scena”.La rassegna, partita il 13 dicembre scorso con il concerto operistico Note di luce, prosegue con l’appuntamento del 9 luglio, alle ore 21.30, presso Piazza del Popolo, “Nera Foglia” (storia delle tabacchine del Salento), atto unico di Federica Rizzo, vincitore di un premio nazionale. Regia a cura di Rosangela Giurgola.La storia è avvincente e sentita perché parla delle nostre radici, dell'essere legati ad una terra che è fatica e bellezza allo stesso tempo. Il riscatto della donna, la lotta per l'indipendenza ed i diritti. Amore e passione. Tutto questo è Nera foglia. Scenografia di Marika Urbano.La Rassegna è promossa dal Consiglio regionale della Puglia, in collaborazione con il Comune di Specchia, Tèmenos recinti teatrali e Spazio Teatro, con la direzione artistica di M. Vincenza De Rinaldis.