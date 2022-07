Cisternino: giovedì 7 luglio presentazione libro "Il disseccamento degli ulivi in Puglia" di Margherita Ciervo

- Proseguono gli eventi nella città di Cisternino: giovedì 7 luglio alle 19:30 appuntamento in Villa Comunale con la presentazione del libro "Il disseccamento degli ulivi in Puglia. Evidenze, contraddizioni, anomalie, scenari. Un punto di vista geografico" della geografa Margherita Ciervo, prof.ssa associata all’Università di Foggia, per la Casa editrice Società Geografica Italiana.