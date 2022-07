Consiglio Puglia: approvata mozione per scorrimento graduatoria psicologi

BARI - Approvata all’unanimità la mozione a firma del consigliere Antonio Gabellone (FdI), con cui si impegna la il presidente della Regione Puglia ad interloquire con le direzioni generali di tutte le Asl pugliesi affinché, in applicazione dell’ “Accordo tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Puglia per l’utilizzo reciproco di graduatorie” di cui alla deliberazione del direttore generale di Asl Bari n. 1074 del 13.06.2017 procedano con l’utilizzo della graduatoria tutt’ora in corso di validità pubblicata da Asl Taranto con riferimento al concorso bandito per 3 posti di dirigente psicologo del 31 maggio 2016, con 171 idonei per tutte quelle Amministrazioni che necessitano di personale avente un profilo equivalente alla medesima.