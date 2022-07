Crisi di governo, Mattarella: “Inevitabile lo scioglimento delle Camere”

via quirinale.it

ROMA - “La discussione, il voto e le sue modalità hanno reso evidente il venire meno del sostegno e l’assenza di prospettive per dar vita a nuova maggioranza. Questa condizione ha reso inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle dichiarazioni al Quirinale.Il presidente della Repubblica ha anche parlato di elezioni entro 70 giorni, “termine indicato dalla Costituzione”. Mattarella ha in conclusione invitato le forze politiche al senso di responsabilità in campagna elettorale, in particolare in merito a Pnrr e contrasto alla pandemia. Il presidente non ha mancato di ricordare che “il periodo che attraversiamo non consente pause” nella determinazione degli “interventi per contrastare la crisi economica e sociale” e in particolare per “l’aumento dell’inflazione” che “comporta pesanti conseguenze per famiglie e imprese”. Si tratta di “interventi indispensabili per far fronte alle difficoltà economiche e alle ricadute sociali soprattutto per i cittadini più deboli”.