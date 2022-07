Le elezioni si terranno il 25 settembre

ROMA - Le elezioni per rinnovare il Parlamento si terranno il prossimo 25 settembre. A confermarlo il premier dimossionario Mario Draghi, secondo quanto si apprende, nel corso del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi.“Questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti. Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi”, ha detto Draghi in apertura del Consiglio dei ministri.