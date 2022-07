Digital divide, contributi per l’acquisto di dispositivi

La domanda di partecipazione è pubblicata sul sito istituzionale ed è disponibile presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico di Palazzo Carafa. Per richiedere il contributo c’è tempo fino al 31 agosto 2022. Oltre alla certificazione del reddito tramite ISEE, i requisiti richiesti sono la residenza nel territorio della Regione Puglia da almeno due anni e la contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic o tutte le certificazioni equivalenti rispondenti pienamente ai requisiti europei e nazionali ad esempio ICDL) entro un anno dall’erogazione del contributo.





Per maggiori informazioni, i cittadini interessati possono rivolgersi al settore Welfare al numero 0832682477 e all’Ufficio relazioni con il Pubblico di Palazzo Carafa. Maggiori informazioni al link: https://www.comune.lecce.it/news/dettaglio/2022/07/15/avviso-pubblico-digital-divide

LECCE - Il Comune di Lecce, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Legge Regionale 32/2021, ha aperto i termini per la partecipazione all'Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi economici fino a un massimo di 500 euro riservati a nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 9 mila 360 per l’acquisto di dispositivi informatici e il pagamento di canoni di abbonamento alla rete internet.