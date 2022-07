Vaccini, lunedì open day per i pazienti del Policlinico

BARI - Il Policlinico di Bari rinnova l’invito ai pazienti fragili, seguiti dalle reti di patologia, a effettuare la quarta dose di vaccinazione contro il Covid 19 e apre alla somministrazione agli over 60 che usufruiscono di prestazioni sanitarie in ospedale.A partire da lunedì 18 chiunque abbia una visita medica o un esame diagnostico al Policlinico e abbia compiuto 60 anni, potrà effettuare senza prenotazione la quarta dose presso il Punto di vaccinazione ospedaliero.L’attività di vaccinazione dei fragili attraverso la chiamata attiva dell’azienda ospedaliero universitaria non si è mai interrotta e nell’ultima settimana ha visto raddoppiata l’affluenza di pazienti.Lunedì 18 luglio alle ore 9.15 presso il Punto di vaccinazione del Policlinico è previsto un punto stampa con l’assessore alla Sanità Rocco Palese, il direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro e la direttrice sanitaria del Policlinico di Bari, Anna Maria Minicucci.