E' morto Luciano Nizzola, l'ex presidente di Lega e Figc che aprì alle pay tv

In quest'ultimo anno, sotto la sua presidenza federale, l'Italia con Dino Zoff nel ruolo di Commissario Tecnico sfiorò il titolo europeo nella finale della Coppa Europa per Nazioni ospitata dall'Olanda, persa per 2-1 con la Francia a Rotterdam, il 2 luglio 2000.





Luciano Nizzola, nel ruolo di presidente dell'antesignana Lega di Serie A, traghettò l'ingresso del calcio italiano nel mondo delle pay-tv e dei diritti televisivi.

- E' morto ieri - mercoledì 20 luglio 2022 - a Torino, all'età di 89 anni, Luciano Nizzola. Dopo aver essere stato Amministratore Delegato del Torino, dal 1987 al 1996 fu Presidente della Lega Calcio Professionisti e poi della Figc, dal 1996 al 2000.