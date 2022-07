Ferito a colpi di arma da fuoco l'ex premier giapponese Shinzo Abe: è grave

Nessun aggiornamento è stato finora diffuso sulle condizioni dell'ex premier, colpito due volte alla schiena con conseguente "arresto cardiopolmonare" e l'immediato trasporto al Nara Medical University hospital.

NARA - Il leader è stato colpito durante un comizio a Nara ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'attuale primo ministro ha confermato che è in condizioni critiche e in pericolo di vita.L'ex premier nipponico "sembrerebbe non mostrare segnali vitali" nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni.La polizia, intanto, ha individuato il presunto responsabile. Si tratta del 41enne Tetsuya Yamagami. L'uomo, un residente locale, era riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe, impegnato in un discorso elettorale. Ancora poco chiare le ragioni del gesto.