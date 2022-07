Francesco Gabbani ospite del Giffoni Film Festival 2022: “Tornerei a fare televisione ma con intento divulgativo''

“Ritornare con una nuova trasmissione Tv? Certo che ritornerei, è stata una bella esperienza, ma lo farei solo nel caso si affiancasse, all’intrattenimento, un nuovo intento divulgativo.” Francesco Gabbani ha incontrato i giurati del festival ed ha risposto alle loro domande, tra queste, su un suo possibile ritorno sul piccolo schermo.

Su “Le Iene” non si sbilancia, ma lascia intuire che non esclude un possibile ritorno, anche in veste di conduttore: “Ci tornerei […] mi è capitato di fare degli interventi interessanti […] tornerei, mi sono divertito.” Risponde Gabbani sorridendo. Il cantante carrarese ieri (21 luglio) ha incontrato i giurati della 52ma edizione del Giffoni Film Festival, e subito dopo si è esibito dal vivo in un entusiasmante concerto serale. L’incontrò con i giovani jurors si è svolto in un clima entusiasta, da parte del pubblico e dell’artista stesso che ha commentato: “per me è la prima volta a Giffoni e ho sentito subito un’energia particolare nell’aria che mi ha reso felice.”

Da oggi fino al 30 luglio, i moderatori del Giffoni Music Concept saranno Nicolò' De Devitiis e Giulia Salemi. Nicolò, una de "Le Iene" storiche di Italia1, voce di Radio 105 e reduce del successo di “Battiti Live - Msc crociere - il viaggio della Musica” sarà sul palco con Giulia Salemi, influencer e conduttrice, protagonista di programmi innovativi come “Artisti del Panettone” per Sky, "Stand up-Comici in prova" su discovery + e “Salotto Salemi” la cui seconda stagione sbarcherà ad ottobre su La5, nonché dell’edizione 2020 del GFVip. Un anno di grande crescita per Salemi, che rappresenta una delle case history più importanti del panorama dell’entertainment degli ultimi anni.

Ad accendere l'Arena di Piazza Fratelli Lumière, Francesco Gabbani che si esibirà alle 22.00 dopo aver incontrato alle 18.00 in Sala Truffaut i Juror del Festival. Prima di Gabbani in Piazza Fratelli Lumière ci sarà l’animazione di Dolcevita.

Per le prossime giornate al Festival sono attesi domani LDA e Napoleone, il 23 luglio, Fasma e Giorgio Moretti, Follya e Gianmaria il 24, Mr Rain e Albe il 25 luglio, I Gemelli Diversi e Micol Arpa Rock il 26 luglio, Mara Sattei e Casadiego il 27, Dargen D’Amico e M.e.r.l.o.t il 28 luglio, Shade e Federica Carta il 29 luglio, per finire il 30 luglio con The Kolors e Tecla. L’accesso all’Arena dei Concerti del Giffoni Music Concept è a titolo gratuito.