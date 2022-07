Inchiesta sanità pugliese, Bellomo (Lega): "Proposta di legge su requisiti di professionalità per incarichi regionali"

BARI - “Presenterò una proposta di legge per prevedere espressamente che non si possa essere nominati a ricoprire un incarico di derivazione regionale in assenza di requisiti certi di professionalità e competenza. L’esempio da seguire deve essere quello delle società pubbliche, dove le figure apicali devono avere determinati titoli e un percorso curriculare specifico. Mi auguro che il presidente Emiliano condivida lo spirito e la ratio di queste norme e faccia di tutto per agevolarne il percorso verso l’approvazione. La questione morale, al di là delle responsabilità penali che sarà la magistratura ad accertare, passa non solo attraverso la contestazione di eventuali reati, ma anche dalla qualità professionale delle scelte fatte, da curricula che in molti casi destano imbarazzo e preoccupazione, da una trasparenza che non dovrebbe mai mancare per ricoprire ruoli importanti di diretta derivazione regionale. Il presidente Emiliano, di fronte allo sfascio etico e politico, ha il dovere di porre fine a una situazione che nuoce alla sua immagine e a quella dell’intera Puglia. Approvare la mia proposta legislativa significherebbe voltare completamente pagina, ammettere e scrivere una nuova storia. Dove determinati valori sono realmente praticati e non soltanto sbandierati, dove il potere non è un esercizio di forza, dove il bene della Puglia è la priorità e non un fattore secondario rispetto a interessi di bottega e al consenso di personaggi in cerca di incarichi. Con o senza qualità”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.