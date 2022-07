Cup Martina Franca, Perrini: “Anagrafe sanitaria solo per tre giorni, solo per due ore e mezza, solo per 30 persone. Un vero disservizio”

Il vice presidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fdi Perrini, ha chiesto un incontro al direttore generale Asl Ta Colacicco

BARI - “Se fosse vero sarebbe davvero assurdo, per questo ho scritto al direttore generale della ASL di Taranto, Colacicco, per verificare che il CUP di Martina Franca (una cittadina di circa 50mila abitanti) effettua solo tre giorni alla settimana il servizio anagrafe sanitaria, solo per due ore e mezza (dalle 8.30 alle 11) e fino a 30 utenti. Quindi per riuscire ad entrare in questo esiguo numero ci sono persone, fra le quali molti anziani, che iniziano a fare la fila dietro la porta del CUP dalle 6 di mattina, a volte anche prima. E’ evidente che alle 8.30, quando l’ufficio apre, il numero di 30 è già stato ampiamente raggiunto, per cui a chi non riesce ad arrivare prima è praticamente negato l’accesso al CUP. Si pensi solo alle persone che hanno bisogno di un medico di base e non riescono a entrare nei 30.“Il direttore Colacicco non può non rendersi conto che è necessario intervenire immediatamente prolungando quanto meno gli orari di lavoro o aumentando i giorni di ricevimento al pubblico. Per questo ho chiesto un appuntamento per sollecitare soluzione a 360 gradi, visto che segnalazioni di disagio mi vengono anche da altri uffici CUP della provincia.”